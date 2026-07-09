Синоптики объявили штормовое предупреждение в Омской области

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области объявлено штормовое предупреждение. Об ухудшении погоды предупредили в ГУ МЧС.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 июля в северных районах региона ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди различной интенсивности, грозы, а также шквалистый ветер с порывами до 16–21 метра в секунду. Не исключено выпадение града. В самом Омске осадков не прогнозируется.

В связи с неблагоприятным прогнозом в МЧС обратились к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется следить за изменениями погоды, не оставлять автомобили под кронами деревьев и вблизи рекламных конструкций. Во время грозы желательно отключить электроприборы от сети. При граде гражданам советуют укрываться в помещениях. Водителям и пешеходам необходимо быть особенно внимательными на дорогах.

При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по номеру 101.

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