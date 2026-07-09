Из Омска не смогли вовремя вылететь 8 из 13 запланированных рейсов

В Омске вновь массово задерживают вылет рейсов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В омском аэропорту наблюдается массовый перенос утренних рейсов. По состоянию на 7:30 9 июля объявлено о задержке существенной части вылетов, что создало серьезные неудобства для пассажиров, планирующих поездки в другие города и страны.

Судя по данным онлайн-табло воздушной гавани, вовремя не состоятся 8 из 13 вылетов. В частности, отложены 2 рейса до Санкт-Петербурга, причем в 1 случае речь идет о рекордной по продолжительности задержке. Борт авиакомпании «Россия» вместо 6:40 предварительно стартует лишь в 18:05, то есть почти на 11,5 часов позднее. 2-й вылет в Северную столицу задержан на 1 час и 20 минут, до 10:45.

Также 2 отложенных рейса следуют до Москвы. 1-й из них стартовал с 29-минутной задержкой в 6:19, тогда как 2-й, изначально намеченный на 5:10, ожидается в 9:05. По 1 отложенному рейсу фиксируется до Минеральных Вод с переносом на 12:00 вместо 5:30, до Сочи с вылетом в 11:20 вместо 7:10 и в Казань, где обновленное время вылета борта сместилось с 11:30 на 16:10.

Среди нестандартных направлений со сбоем графика на текущие сутки можно назвать Якутск. Воздушную гавань борт покинул в 2:32, тогда как изначально вылет планировался на 00:20. В большинстве случаев задержка мотивирована поздним прибытием воздушного судна под осуществление рейса.

Массовые задержки рейсов создают серьезные неудобства для пассажиров, особенно в утренние часы, когда многие граждане планируют стыковочные перелеты или деловые встречи в других городах. Основной причиной подобных сбоев в расписании аэропорты чаще всего называют позднее прибытие бортов из предыдущих пунктов назначения, что вызывает цепную реакцию переносов по всему маршруту следования самолета. Авиакомпании рекомендуют пассажирам внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло и заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы минимизировать время ожидания в терминале и успеть скорректировать дальнейшие планы.

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