Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Омском аэропорту назвали самые частые вопросы пассажиров, которые возникли во время действия плана «Ковер». Напомним, ограничения на вылет и прием самолетов из-за беспилотной опасности впервые были введены в Омском аэропорту вчера, 6 июля. В воздушной гавани объяснили, можно ли покидать здание аэровокзала и как быть тем, кто летит с пересадкой.
Во время действия плана «Ковер» пассажиры омского авиаузла массово интересовались, когда же наконец разрешат вылеты. В пресс-службе аэропорта пояснили, что этот вопрос находится вне компетенции воздушной гавани.
«Омский аэропорт, как и любой аэропорт, не вводит и не снимает ограничения самостоятельно, а следует указаниям органов воздушного движения (ОРВД)», — говорится в официальном сообщении. Ответа на вопрос о сроках снятия ограничений у сотрудников нет до тех пор, пока не поступит соответствующая информация от уполномоченных структур.
Пассажирам, столкнувшимся с длительным ожиданием, рекомендуют принимать решение самостоятельно. В аэропорту советуют дождаться, пока на онлайн-табло появится информация о времени вылета, и уже отталкиваться от нее.
При этом покидать стерильную зону на время задержки рейса разрешается. Главное — сохранять посадочные талоны и внимательно следить за объявлениями о времени вылета.
Один из самых частых вопросов касался задержек даже после отмены плана «Ковер». В аэропорту пояснили, что самолеты не могут взмыть в небо мгновенно.
«Представьте, что запасной аэродром — это тот же аэропорт, где помимо «внеплановых» самолетов обслуживаются ВС, которые вылетают по расписанию», — отметили в пресс-службе.
И запасной аэропорт, и авиакомпании делают все возможное, чтобы отправить прибывшие вне плана борты максимально оперативно. Узнать, вылетел ли самолет с запасного аэродрома в сторону Омска, можно на онлайн-табло aeroomsk.ru во вкладке «Прилет».
Пассажиры, которые решили отказаться от перелета или перенести поездку на другие даты, могут это сделать. Билеты возвращаются по месту приобретения — через сайт или кассы. Для обмена дат также необходимо связаться с авиакомпанией.
В омском аэропорту на стойке информации можно получить специальную справку, подтверждающую задержку рейса. Этот документ может пригодиться при возврате билетов или обращении в страховую компанию.
Отдельный блок вопросов касался пассажиров, следующих с пересадками. В аэропорту разъяснили: если принять решение вернуть единый билет, авиакомпания компенсирует стоимость за оба отрезка пути. Альтернативный вариант — пересадка на следующий рейс в стыковочном аэропорту при наличии свободных мест.
Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлениями на табло и оперативно связываться с авиаперевозчиком для уточнения деталей.
Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске отменены все сегодняшние авиарейсы в Астану
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru