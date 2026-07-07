Ограничения на вылет в Омске вводились впервые, поэтому у пассажиров возникла масса вопросов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омском аэропорту назвали самые частые вопросы пассажиров, которые возникли во время действия плана «Ковер». Напомним, ограничения на вылет и прием самолетов из-за беспилотной опасности впервые были введены в Омском аэропорту вчера, 6 июля. В воздушной гавани объяснили, можно ли покидать здание аэровокзала и как быть тем, кто летит с пересадкой.

Ограничения вводит не аэропорт

Во время действия плана «Ковер» пассажиры омского авиаузла массово интересовались, когда же наконец разрешат вылеты. В пресс-службе аэропорта пояснили, что этот вопрос находится вне компетенции воздушной гавани.

«Омский аэропорт, как и любой аэропорт, не вводит и не снимает ограничения самостоятельно, а следует указаниям органов воздушного движения (ОРВД)», — говорится в официальном сообщении. Ответа на вопрос о сроках снятия ограничений у сотрудников нет до тех пор, пока не поступит соответствующая информация от уполномоченных структур.

Можно ли уехать домой на время задержки?

Пассажирам, столкнувшимся с длительным ожиданием, рекомендуют принимать решение самостоятельно. В аэропорту советуют дождаться, пока на онлайн-табло появится информация о времени вылета, и уже отталкиваться от нее.

При этом покидать стерильную зону на время задержки рейса разрешается. Главное — сохранять посадочные талоны и внимательно следить за объявлениями о времени вылета.

Почему борт не вылетает сразу после снятия ограничений?

Один из самых частых вопросов касался задержек даже после отмены плана «Ковер». В аэропорту пояснили, что самолеты не могут взмыть в небо мгновенно.

«Представьте, что запасной аэродром — это тот же аэропорт, где помимо «внеплановых» самолетов обслуживаются ВС, которые вылетают по расписанию», — отметили в пресс-службе.

И запасной аэропорт, и авиакомпании делают все возможное, чтобы отправить прибывшие вне плана борты максимально оперативно. Узнать, вылетел ли самолет с запасного аэродрома в сторону Омска, можно на онлайн-табло aeroomsk.ru во вкладке «Прилет».

Как вернуть или обменять билет?

Пассажиры, которые решили отказаться от перелета или перенести поездку на другие даты, могут это сделать. Билеты возвращаются по месту приобретения — через сайт или кассы. Для обмена дат также необходимо связаться с авиакомпанией.

В омском аэропорту на стойке информации можно получить специальную справку, подтверждающую задержку рейса. Этот документ может пригодиться при возврате билетов или обращении в страховую компанию.

Что делать при стыковочном рейсе?

Отдельный блок вопросов касался пассажиров, следующих с пересадками. В аэропорту разъяснили: если принять решение вернуть единый билет, авиакомпания компенсирует стоимость за оба отрезка пути. Альтернативный вариант — пересадка на следующий рейс в стыковочном аэропорту при наличии свободных мест.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлениями на табло и оперативно связываться с авиаперевозчиком для уточнения деталей.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске отменены все сегодняшние авиарейсы в Астану

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