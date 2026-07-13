В омском аэропорту отменили и задержали рейсы в Москву, Сочи и Нур-Султан

Фото: пресс-служба омского аэропорта

Утром 13 июля в аэропорту Омска зафиксировали отмены и задержки самолетов. Из расписания полетов убрали рейсы в Москву (DP6522 и SU1639, 5:10 и 8:05). Не улетит и борт в Нур-Султан (IQ522, планировавшееся время 11:00). Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Задерживаются несколько лайнеров в столицу, Сочи и Санкт-Петербург. Рейс «Уральских авиалиний» отправится в «Домодедово» в 9:40 вместо 6:30. В Сочи лайнер «России» вместо 7:10 вылетит в 17:10. Борт «Северного ветра» задерживается до 12:05. Два других рейса на курорт опоздают на 2 часа 15 минут и 2 часа 40 минут. Рейс в Санкт-Петербург опоздает на полчаса.

Пассажирам рекомендуют заранее сверяться с информацией на онлайн-табло аэропорта и уточнять детали у перевозчиков.

Напомним, ранее мы рассказали о запуске прямого сообщения Омск-Сухуми.

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