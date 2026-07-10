Эхо войны: на одном из омских предприятий обнаружен неразорвавшийся снаряд

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После атаки на Омск вражеских БПЛА, произошедшей 6 июля, на территории одного из омских предприятий обнаружен неразорвавшийся снаряд. Об опасной находке сообщил сегодня, 10 июля, губернатор Хоценко.

«Дорогие омичи! В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля. Специалисты приступают к его ликвидации. Обо всех подозрительных ситуациях сообщайте по номеру 112», — говорится в официальном МАХ-канале главы региона.

На каком предприятии найден снаряд, глава Омской области не уточнил. Также губернатор Омской области попытался успокоить омичей, сообщая, что данная находка не представляет опасности для жителей Омска, и ситуация с его ликвидацией находится под контролем. Ранее КП-Омск сообщала, что 6 июля вражеские БПЛА атаковали омский нефтеперерабатывающий завод. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть, летевших на предприятие беспилотников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Компания Vietjet Qazaqstan отменила все авиарейсы между Омском и Казахстаном

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru