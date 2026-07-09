Омский министр спорта назвал восстановление ОКР победой

Глава регионального ведомства назвал предварительное восстановление Олимпийского комитета России в правах исторической победой на спортивной и юридической аренах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Исполком Международного олимпийского комитета предварительно восстановил в правах Олимпийский комитет России. Ранее действовавшие жесткие ограничения, включая участие в нейтральном статусе и запрет на выступления в командных видах спорта, больше не применяются. Ситуацию прокомментировал министр спорта Омской области Алексей Ленберг.

По словам главы регионального Минспорта, возвращение полноправного статуса стало результатом колоссальной работы профильного ведомства и самого Олимпийского комитета России. Алексей Ленберг назвал это событие уверенной победой как на спортивных аренах, так и в сложнейшей юридической плоскости.

Особое значение это решение имеет для Омской области, которая традиционно славится своими олимпийскими традициями. Медали на Играх разных лет завоевывали такие прославленные омичи, как Алексей Тищенко, Евгения Канаева, Виталина Бацарашкина, Владимир Барнашов, Вера Бирюкова и Ксения Дудкина.

Теперь представители региона получили реальный шанс побороться за участие в летней Олимпиаде 2028 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе. В числе наиболее перспективных направлений министр выделил художественную гимнастику, бокс, греко-римскую борьбу, пулевую стрельбу, тяжелую атлетику и велоспорт.

Вместе с тем отменены и проверки российских спортсменов на соответствие критериям политической нейтральности. При этом атлеты, возвращающиеся на международные соревнования, обязаны строго соблюдать антидопинговые требования. До момента полного восстановления в правах РУСАДА тестированием российских спортсменов будет заниматься Международное агентство по тестированию. Окончательные решения о допуске атлетов к отдельным стартам по-прежнему могут принимать соответствующие международные федерации по видам спорта.

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