Рекламные конструкции в Омске будут размещать по новым правилам

Фото: Сергей Сапоцкий

С 1 июля в Россию вступили в силу новые единые правила проведения торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на государственной и муниципальной недвижимости. Они закреплены Постановлением Правительства РФ № 693. О том, какие задачи в связи с нововведением стоят теперь перед администрацией города как перед организатором таких торгов, и что это означает для бизнеса, рассказала начальник отдела развития рекламно-информационной среды управления делами мэрии Елена Карпова.

Как рассказала Елена Карпова, теперь все процедуры переведены в строгий электронный формат аукцион или конкурс на электронных площадках − и унифицированы с общими имущественными торгами. Кроме того, законодатель четко регламентирует критерии, которые должны быть отображены в конкурсной документации.

«На то, чтобы привести в соответствие местное законодательство, потребуется от 6 до 12 месяцев. Первый этап, и это наименьшая по длительности составляющая, – разработка самих нормативно-правовых актов. Затем нам необходимо провести оценку их эффективности, этап публичных обсуждений, принять и опубликовать эти документы», пояснила начальник профильного отдела.

При этом специалист подчеркнула каких-либо требований к типам самих рекламным конструкций федеральный закон не устанавливает. Они регламентируются городскими «Правилами размещения рекламных конструкций», утвержденными горсоветом. Однако нововведения ждут рекламный рынок и в этой части в правила готовятся внести изменения.

«Рекламный рынок меняется и видоизменяется, и правила должны соответствовать его потребностям. Например, есть необходимость дополнить новыми видами афишные стенды, щитовые конструкции будут дополнены разновидностью с внутренней подсветкой, обретает популярность такой относительно новый вид конструктива как объемно-пространственная стела», рассказала Елена Карпова.

Также планируется регламентировать высоту рекламных конструкций, размещаемых на крышах. Чтобы не портить архитектурный облик самого здания, отныне она будет зависеть от его этажности. Когда работа над новыми правилами будет закончена, поправки будут вынесены на рассмотрение и одобрение Омского горсовета.

Как сообщила Елена Карпова, право на размещение социальной рекламы будет разыгрываться в формате электронного конкурса. Федеральное законодательство предусматривает три критерия отбора победителя: цена договора, квалификация участника и порядок размещения рекламы.

В целом, по мнению специалистов, нововведения позволят нарастить рекламный рынок и поступления в бюджет.

«Для наглядности могу привести такой пример. До 2016 года в Омске было более 8,5 тысяч рекламных носителей. При этом поступления в бюджет составляли всего лишь порядка 50 млн в год. Сейчас у нас порядка 2 тысяч рекламных конструкций, но при этом поступления в бюджет от рекламы увеличились до 130 млн в год. Такой динамики удалось добиться за счет использования электронных носителей», заключила Елена Карпова.

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