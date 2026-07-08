В Омске появятся скверы имении Жириновского и Токаева

Фото: омский городской совет

8 июля комитет по градостроительству Омского горсовета решил присвоить официальные названия трем объектам в Центральном округе.

Скверу у дома № 2 по улице Гагарина, где расположен штаб «ЛДПР», будет носить имя Владимира Жириновского. Известно, что политик неоднократно посещал город на Иртыше.

Другой сквер, рядом с Госпиталем для ветеранов войн, решили назвать в честь писателя-фронтовика Кемеля Токаева. Эта инициатива принадлежит «Региональной казахской национально-культурной автономии. Выбор места связан с историей: тяжело раненный сержант Токаев был эвакуирован в омский госпиталь зимой 1945 года. Врачи спасли бойцу ногу от ампутации — уже после этого он стал основоположником детективного жанра в казахской литературе.

Набережная Дружбы — еще одно новое наименование, которое нанесут на карты. Название символизирует стратегические связи с соседней Республикой и одновременно посвящено предстоящему в конце июля XXII Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Принятие данных постановлений не потребует дополнительных расходов из бюджета города или изменения других правовых актов. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании горсовета 15 июля», — отметили в горсовете.

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