Еще один район в Омской области остался без воды из-за изношенности трубопровода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители очередной района Омской области испытывают неудобство, оставшись в жару без питьевой и поливной воды. Проблема с отсутствием жизненно-важного ресурса случилась теперь в Калачинском районе, власти называют причиной аварии на изношенном трубопроводе.

«Администрация, где наша обещанная вода? Время половина одиннадцатого ночи! Додумались в такую жару людей оставить без воды, ни помыться не постираться», — такой эмоциональный пост появился вчера, 7 июля, в паблике «Подслушано Калачинск» соцсети «ВКонтакте».

Фото: скан сообщения с паблика «Подслушано Калачинск» vk.com/listenedtokalachinsk

В сообщениях под постом написала жительница села Воскресенка по имени Людмила, сообщившая, что воды их населенном пункте нет уже четвертые сутки. На многочисленные комментарии озабоченных жителей ответили чиновники администрации Калачинского района, сообщив, что из-за изношенности сетей водоснабжения возможны порывы, из-за чего происходит внеплановое отключение воды.

Напомним, ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области в этом году возникла катастрофическая ситуация с водой. Сельчане сразу из нескольких районов жаловались в социальных сетях на длительное отсутствие жизнеобеспечивающего ресурса. В нескольких районах длительный период нет воды

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