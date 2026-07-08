574 тысячи просмотров: омский чиновник стал «звездой» интернета с постом про дроны

Чиновник выставил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» пост о планируем запуске на территории района беспилотников, и попросил людей не беспокоиться Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Тевризского района Сергей Чебоксаров умудрился своим постом взбудоражить не только население подведомственной ему территории, но и всю Россию. Его пост на личной странице про планируемые полеты над районом беспилотников, за сутки набрал почти 600 тысяч просмотров и огромное число различных комментариев.

Возмутителем спокойствия невольно выступил глава Тевризского района Сергей Чебоксаров. Чиновник выставил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» пост о планируем запуске на территории района беспилотников, и попросил людей не беспокоится. Но эффект оказался обратным — население района уже сутки горячо обсуждают «беспилотную» тему.

Именно этот пост сделал скромного чиновника из Омской области «звездой» интернета. Фото: скан со страницы Сергея Чебоксарова в соцсети «ВКонтакте»

«Уважаемые жители Тевризского района! Администрация Тевризского района информирует о том, что с июля 2026 года на территории Тевризского района правовой компанией «Роскадастр» будут проводиться комплексные кадастровые работы федерального значения. В ходе выполнения работ предусматривается проведение аэросъемочных мероприятий с применением пилотируемых воздушных судов различного типа, а также беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Возможны пролеты воздушных судов, в том числе БПЛА, на малой высоте вдоль поймы рек Иртыш, Туй и иных малых рек Тевризского района. С учетом текущей оперативной обстановки, сопряженной с рисками, обусловленными применением беспилотных летательных аппаратов, администрация Тевризского района просит жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике при фиксации пролетов воздушных судов», — говорится в сообщении чиновника Чебоксарова.

Но несмотря на предупреждение не поддаваться эмоциям, жители района стали активно «лайкать» и делать перепосты, а также бурно обсуждать означенную ситуацию.

«Другого времени не нашлось, кроме как сейчас, когда идут атаки на предприятия Омска и области!», — написала пользователь с ником «Маргоша».

Буквально за сутки сообщение Сергея Чебоксарова набрало более полумиллиона просмотров. Фото: скан со страницы Сергея Чебоксарова в соцсети «ВКонтакте»

«Действительно. Это так срочно надо сделать? Выяснить кто за пару квадратных метров не заплатил? И это происходит в разгар, когда атаки на НПЗ только начинаются…», — соглашается с комментатором «Маргоша» пользователь по имени Юлия.

«Сразу подумала, под эти аэросъемки кто-нибудь свои — с боевыми зарядами запустит, с конкретной точкой приземления», — волнуется сельчанка по имени Людмила.

Стоит отметить и еще одну уникальность этого сообщения: буквально за сутки этот пост скромного чиновника из северного района Омской области набрал 575,4 тысяч просмотров, сделав главу Тевризского района Сергея Чебоксарова буквально «звездой» социальной сети общероссийского уровня.

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