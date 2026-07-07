Минобороны включило сбитые над Омском БПЛА в общую статистику по РФ за сутки

Воздушный бой ПВО с БПЛА шел в том числе на окраине Омска Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Сбитые над Омском дроны террористического киевского режима вошли в общую статистику Минобороны России за сутки 6 июля. По информации ведомства, попытки атак шли 12 часов, с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Всего ПВО в разных регионах сбила 116 беспилотников. Атака шла по Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Московской, Омской (впервые) и Новосибирской областям, Краснодарскому краю, Крыму и Башкортостану.

Точное число БПЛА, уничтоженных именно над Омском, ведомство отдельно не назвало.

КП-Омск писала об атаке в Омске 6 июля со ссылкой на губернатора Виталия Хоценко.

Также известно, что в Омске несколько БПЛА попали на территорию промышленных предприятий в северном узле. Но обошлось без пострадавших и погибших. Ущерб от этого продолжают подсчитывать. Омичам напомнили о запрете снимать видео и фото даже сбитых дронов и рекомендации не приближаться к ним на земле или пытаться их трогать.

Кроме того, надолго закрывались рейсы в и из Омского аэропорта имени Карбышева. Режим опасности сняли только после 21:00 по Омску.

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