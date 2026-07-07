Полпред президента Анатолий Серышев: «Ущерб от атаки БПЛА на Омск оценивается»

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сделал заявление по поводу атаки БПЛА на Омскую область. Напомним, 6 июля в регионе объявляли беспилотную опасность.
«Вчера беспилотные летательные аппараты противника достигли границ Сибирского федерального округа. Силами противовоздушной обороны большинство из них уничтожено. В результате атаки повреждены сооружения Омского нефтеперерабатывающего завода. Сотрудники предприятия не пострадали. В настоящее время проводится оценка ущерба. Компетентными службами организованы восстановительные работы. Беспилотная опасность отменена. Силы ПВО, расположенные в пределах округа, осуществляют постоянный контроль воздушного пространства и находятся в полной боевой готовности», — сказал полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев.
В случае обнаружения дрона полпред посоветовал немедленно звонить 112, не пытаться сбивать его самостоятельно и не приближаться к обломкам. При объявлении беспилотной опасности следует укрыться в помещении с капитальными стенами, держаться подальше от окон, а на улице или в машине — направиться в ближайшее укрытие.
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