Только по земле: самолеты из Омска в Казахстан отменяются уже вторые сутки

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В омском аэропорту сегодня, 8 июля, отменены оба рейса в столицу Республики Казахстан — город Астану. Информация об отмене рейсов появилась на онлайн-табло омской аэрогавани.

Сегодня, 8 июля, произошла очередная отмена рейсов из Омска в Казахстан. Отменен утренний рейс IQ522 авиакомпании Vietjet Qazaqstan, который должен был вылететь из омского аэропорта в Астану в 11 часов. Также отменен вечерний рейс IQ516, который также выполняет казахский авиаперевозчик Vietjet Qazaqstan: пассажирам, планировавшим улететь в столицу Казахстана в 20 часов, придется кардинально поменять свои планы. Добавим, что фоне позавчерашней атаки региона вражескими БПЛА, самолеты из Омска в Астану отменяются вторые сутки: вчера, 7 июля, оба рейса в Астану были также отменены. Кроме этого, из Омска сегодня не смогли улететь вовремя еще несколько самолетов: рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и в Казань задерживаются на период от 4 до 9 часов.

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