Омичи предлагают заправлять авто экстренных служб на отдельных бензоколонках

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Проблема «бензинового голода», случившего в Омске, затронула и автомобили экстренных служб. Неравнодушные омичи предлагают городским властям решить эту проблему путем выделения для автомобилей полиции и скорой помощи отдельных бензоколонок.

Фото: скан с официальной страницы губернатора Омской области Виталия Хоценко в соцсети «ВКонтакте»

«Здравствуйте! Сегодня была свидетелем как на заправке Газпром в очереди за топливом стояли две скорые помощи и машина полиции. Почему для экстренных служб не выделены отдельные колонки и не принимаются авто вне очереди? Если проблемы с топливом сохранятся, то необходимо для таких авто ввести условия для быстрой заправки. Ведь кто-то может не дождаться скорой и других экстренных служб!», — написала омичка Алла Разина в комментариях на официальной странице губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Ранее КП-Омск сообщала, что на омских заправочных станциях были установлены строгие лимиты: отпуск бензина не более 40 литров, а дизельного топлива — не более 200 литров в один бак. Спустя некоторое время власти пошли на послабление, разрешив использование на заправках переносных емкостей, однако объемные рамки пока сохраняются.

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