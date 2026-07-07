Жертвами лже-брокеров все чаще становятся омичи из сельской местности

Сельчане из Омской области все чаще попадают на уловки лже-брокеров, обещающих огромный доход от покупки акций Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сельчане из Омской области все чаще попадают на уловки лже-брокеров, обещающих огромный доход от покупки акций. Об очередной жертве киберпреступников, проживающей в Павлоградском районе, рассказали в омской полиции.

В отделение МВД России по Павлоградскому району обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что в начале года нашла в интернете рекламу брокерской компании, обещавшей огромную прибыль всем желающим. Сельчанка оставила заявку на сайте «брокеров», и спустя короткое время с ней связался мужчина, представившийся «личным брокером». Незнакомец красочно обрисовал невероятные финансовые возможности, открывающие перед дамой, и она полностью доверилась красивым словам.

В течение почти 6 месяцев жительница Павлоградки забрасывала на указанный ей «инвестиционный» счет десятки тысяч рублей и радовалась своим успехам — судя по картинке на сайте, деньги ее невероятным образом постоянно преумножались. А когда она решила вывети прибыль, чтобы со вкусом провести грядущий отпуск, то оказалось, что «биржа» лично для нее лопнула, а все вложенные ее сбережения в размере 926 тысяч рублей — навсегда потеряны. И только тогда женщина осознала, что стала жертвой мошенников и отправилась в полицию писать заявление. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.

Ранее КП-Омск сообщала, что сотрудница администрации Одесского района потеряла сумму в размере 3 миллиона 127 тысяч рублей в попытке приумножить свои деньги. Чиновница также решилась поиграть на бирже, соблазнившись предложением от мужчины, с которым она познакомилась в мессенджере.

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