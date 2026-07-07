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Происшествия7 июля 2026 11:01

Жертвами лже-брокеров все чаще становятся омичи из сельской местности

Очередной жертва киберпреступников стала жительница Полтавского района, потерявшая на «инвестициях» свыше 900 тысяч рублей
Вадим Андреев
Сельчане из Омской области все чаще попадают на уловки лже-брокеров, обещающих огромный доход от покупки акций

Сельчане из Омской области все чаще попадают на уловки лже-брокеров, обещающих огромный доход от покупки акций

Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сельчане из Омской области все чаще попадают на уловки лже-брокеров, обещающих огромный доход от покупки акций. Об очередной жертве киберпреступников, проживающей в Павлоградском районе, рассказали в омской полиции.

В отделение МВД России по Павлоградскому району обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что в начале года нашла в интернете рекламу брокерской компании, обещавшей огромную прибыль всем желающим. Сельчанка оставила заявку на сайте «брокеров», и спустя короткое время с ней связался мужчина, представившийся «личным брокером». Незнакомец красочно обрисовал невероятные финансовые возможности, открывающие перед дамой, и она полностью доверилась красивым словам.

В течение почти 6 месяцев жительница Павлоградки забрасывала на указанный ей «инвестиционный» счет десятки тысяч рублей и радовалась своим успехам — судя по картинке на сайте, деньги ее невероятным образом постоянно преумножались. А когда она решила вывети прибыль, чтобы со вкусом провести грядущий отпуск, то оказалось, что «биржа» лично для нее лопнула, а все вложенные ее сбережения в размере 926 тысяч рублей — навсегда потеряны. И только тогда женщина осознала, что стала жертвой мошенников и отправилась в полицию писать заявление. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.

Ранее КП-Омск сообщала, что сотрудница администрации Одесского района потеряла сумму в размере 3 миллиона 127 тысяч рублей в попытке приумножить свои деньги. Чиновница также решилась поиграть на бирже, соблазнившись предложением от мужчины, с которым она познакомилась в мессенджере.

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