На 3 миллиона рублей обманули брокеры-мошенники омскую чиновницу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сумму в размере 3 миллиона 127 тысяч рублей потеряла сотрудница администрации Одесского района в попытке приумножить свои деньги. Чиновница решилась поиграть на бирже, соблазнившись предложением от мужчины, с которым она познакомилась в мессенджере.

Явно не предполагала 40-летняя сотрудница администрации Одесского района к чему приведет ее знакомство с обаятельным мужчиной, с которым она познакомилась в одном из мессенджеров. Галантный кавалер наговорил чиновнице множество комплиментов, а после, вроде как невзначай, рассказал о возможности быстро разбогатеть путем инвестирования в прибыльные акции. Сельская чиновница настолько увлеклась описанной кавалером перспективой, что перевела на счета интернет-биржи 3 127 000 рублей.

Тяжелое «похмелье» прозрения наступило у дамы после того, как она попыталась вывести якобы заработанные проценты, а ее нежный собеседник стал настаивать на внесении на счет «биржи» дополнительных денег. После категорического отказа сельчанки инвестировать дальше, мужчина перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой обмана, чиновница обратилась в полицию. В данный момент правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

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