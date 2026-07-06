Омский производитель одежды перенес штаб-квартиру в Москву

По итогам 2025 года известный бренд столкнулся с резким падением чистой прибыли Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Крупный производитель верхней одежды ООО «Магияпальто» покинул Омскую область и перерегистрировал свой бизнес в Москве. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), официальная смена юридического адреса компании произошла 1 июля. Причины миграции успешного регионального бренда в столицу официально не сообщаются.

Компания была основана в 2020 году под руководством генерального директора Натальи Калининой и за несколько лет сумела стать одним из заметных игроков на российском рынке верхней одежды, завоевав популярность у покупателей по всей стране.

Однако переезду в Москву предшествовал непростой финансовый период для бизнеса. По итогам 2025 года выручка омского производителя составила 1,2 млрд рублей, что на 13% меньше показателей предыдущего года. Еще более тревожной оказалась ситуация с рентабельностью: чистая прибыль компании рухнула сразу на 99%, составив всего 183 тысячи рублей при миллиардных оборотах.

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