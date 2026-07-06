В центре Омска после пожара вновь открылся популярный магазин тканей

После трех месяцев восстановления отделы заработали в штатном режиме, но с раздельными входами Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Популярный среди омичей и гостей города магазин тканей на улице Масленникова полностью восстановился после сильного весеннего пожара и возобновил свою работу. Торговые отделы снова принимают покупателей, однако внутренняя логистика пространства претерпела изменения. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск _путеводитель».

Все отделы магазина вернулись к привычному графику работы. Однако теперь для удобства и безопасности посетителей организованы раздельные входы: покупатели могут попасть в зону тканей и в секцию штор с фурнитурой через отдельные двери.

Собственникам потребовалось более трех месяцев, чтобы полностью устранить последствия стихии, провести ремонт помещений и завезти новый ассортимент. Сегодня торговые залы вновь готовы обслуживать покупателей в штатном режиме.

Напомним, крупный пожар в этом магазине произошел в ночь с 31 марта на 1 апреля. Торговые площади располагались на первом этаже пятиэтажного жилого дома в центре города. Огонь нанес серьезный ущерб: пламя повредило внутреннее обустройство помещения, что потребовало полного демонтажа отделки. Кроме того, стихия уничтожила товарно-материальные ценности на площади 350 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям пожарных расчетов огонь тогда не успел перекинуться на верхние жилые этажи здания, однако самому магазину потребовалась масштабная реконструкция. Возвращение известной торговой точки к работе стало хорошей новостью для омских рукодельниц и ателье, которые годами закупали материалы именно на улице Масленникова.

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