Бывшая вагоновожатая возмутилась из-за новой активизации зацеперов в Омске

Объектом нападок зацеперов стали именно трамваи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» вышла жалоба с негодованием от горожанки, рассказавшей о проблеме с трамвайными зацеперами. Представившись бывшим водителем трамвая, ныне пенсионеркой, Еленой Михайловной, омичка обратилась сразу к мэрии, органам по делам несовершеннолетних, родителям подростков и некоему «опекунскому совету».

Проблема данная, считает женщина, это вообще проблема занятости детей летом в каникулы. По ее словам, конкретно на старой металлической остановке «По требованию» на улице Багратиона зацеперы уже не простые, а запрыгивающие на крышу трамваев.

Они пользуются тем, что у старой остановки прямая крыша и длинный козырек, с малым расстоянием к вагону. Подростки лет 13-16 группами по три и более человека тихонько запрыгивают с крыши остановки на крышу трамвая, пока вагон стоит у остановки.

«Бывало, и по несколько остановок проезжают, лежа на крыше. Спрыгивают тоже на крышу остановок, но уже новых, которые овальные из пластика. В некоторых трамвайных вагонах в кабине слышно, как дети находятся на крыше».

Из текста Елены понятно, что до сих пор общается с бывшими коллегами, водителями. Одна из них рассказала автору жалобы: «Мне как-то на крышу прыгнули, но у меня тихо в кабине, ни вентилятора, ни музыки... и я услышала, сразу остановилась... Они назад на остановку спрыгнули и легли, их не видно стало».

Елена возмутилась:

«Неужели нужно ждать, когда случится горе, а потом разбираться? Прикладываю к посту фото с надеждой, что кто-нибудь узнает детей и сообщит их родителям о смертельно опасных забавах их детей. Уважаемых родителей прошу меня не беспокоить, в противном случае официальное обращение в прокуратуру и опекунский совет будет передано. По всей России идет борьба с зацеперством детей на транспорте, так давайте не попадать в печальную статистику по травмам и детским смертям. Дети наше будущее».

В комментариях пользователи «ВКонтакте» высказали много суровых мнений о том, что в случае травм и чего-то страшнее таких горе-экстремалов не жалко.

«Не обращайте внимания, это естественный отбор. Меньше дураков будет», — написал Сергей П.

«Мир перевернулся, что ли? Балбесы лезут на трамвай, под электричество, а в списке ответственных родителей указывают последними. Администрация и иже с ними при чем? Только родители несут ответственность за поступки своих детей», — добавила Ирина С.

Ранее мы писали, что в Омске в феврале в аварию попал трамвай с пассажирами, движение было приостановлено.

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