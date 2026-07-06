В регионе сняли запрет на отпуск топлива в канистры Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области отменили запрет на заправку топлива в канистры и другие переносные емкости. Решение было принято на фоне стабилизации ситуации на региональном рынке нефтепродуктов, однако для защиты от перекупщиков и искусственного дефицита сохраняются ранее введенные ограничения на объемы отпуска. Глава региона Виталий Хоценко сообщил о смягчении мер на автозаправочных станциях.

«Приняли решение снять запрет на отпуск топлива в канистры. Теперь на автозаправочных станциях можно заливать топливо и в канистры исходя из ранее установленных лимитов», — заявил губернатор, подчеркнув, что вопрос топливного обеспечения Омской области продолжает находиться на постоянном контроле областных властей.

Снятие запрета на использование канистр станет важным подспорьем для дачников, владельцев сельхозтехники, лодочных моторов, генераторов и жителей отдаленных районов, которым необходимо хранить небольшие запасы горючего для бытовых нужд.

Напомним, временный запрет на заправку в канистры и другие емкости был введен на омских АЗС ранее на фоне ажиотажного спроса и логистических сложностей с поставками. Меры были направлены на борьбу со спекулянтами и обеспечение топливом обычных автовладельцев.

Тогда же на станциях были установлены строгие лимиты: отпуск бензина не более 40 литров, а дизельного топлива — не более 200 литров в один бак. Теперь, по мере насыщения рынка и выстраивания новых логистических цепочек с поставщиками, власти пошли на послабление, разрешив использование переносных емкостей, однако объемные рамки пока сохраняются. В правительстве региона продолжают ежедневно мониторить цены и наличие горючего на АЗС совместно с антимонопольной службой и прокуратурой.

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