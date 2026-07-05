В Омской области продажу древесины перевели на открытые аукционы

Стартовую цену и заключение контрактов возьмет на себя Главное управление лесного хозяйства Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Омской области утвердило новый порядок реализации древесины, которая остается после вырубки деревьев на земельных участках, относящихся к областной собственности. Как сообщили в пресс-службе регионального минимущества, документ вводит прозрачный механизм сбыта лесоматериалов, основным инструментом которого отныне становятся открытые торги.

Новый регламент четко распределяет зоны ответственности между ведомствами. Продавать древесину и заключать договоры купли-продажи будет Главное управление лесного хозяйства Омской области. Это же ведомство (Главлес) займется определением стартовой стоимости лотов. Непосредственная организация и проведение аукционов возлагаются на КУ «Управление по содержанию и эксплуатации собственности Омской области», которое ведомственно относится к минимуществу.

В профильном министерстве подчеркнули, что новые правила приняты для приведения областного законодательства в полное соответствие с федеральным.

«Документ упорядочивает правила использования древесины и определяет четкий механизм, понятный как для органов исполнительной власти, так и для бизнеса. Предприниматели смогут законно оформить древесину, планировать закупки и поддерживать активность в смежных сферах, включая строительство», — отметили в минимуществе.

Важно отметить, что утвержденный регламент имеет четкие границы применения. Новые правила касаются исключительно древесины, полученной при расчистке областных земельных участков (например, под строительство инфраструктурных или социальных объектов). Они не распространяются на лесоматериалы, заготовленные в ходе плановых лесохозяйственных работ (санитарные рубки, уход за лесами) или при коммерческом использовании лесов на основании договоров аренды.

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