В Омске участок набережной Иртыша планируют назвать в честь дружбы с Казахстаном

В Омске может появиться набережная Дружбы. Участок пешеходной зоны вдоль Иртыша между улицами Кемеровской и Фрунзе предлагают назвать в честь укрепления добрососедских отношений с Казахстаном. Соответствующую инициативу на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования 8 июля рассмотрят депутаты городского Совета.

Автором идеи выступила Региональная казахская национально-культурная автономия Омской области. Предложение уже получило положительное заключение городской топонимической комиссии.

Появление в городе нового топонима символично приурочено к значимому политическому событию — в конце июля в регионе запланировано проведение Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который традиционно собирает глав государств, губернаторов, руководителей крупнейших предприятий и представителей бизнес-сообщества двух стран.

Это не единственная инициатива казахской диаспоры по увековечиванию общих исторических связей в Омске. Ранее представители автономии предложили назвать именем Кемеля Токаева — отца действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — сквер возле остановки «Госпиталь» в границах улицы Гагарина и здания Госпиталя для ветеранов войн.

Кемель Токаев, известный советский писатель и фронтовик, имеет непосредственное отношение к Омску: после тяжелых ранений, полученных на фронтах Великой Отечественной войны, он проходил длительное лечение в омском эвакогоспитале. В память об этом факте на фасаде лечебного учреждения уже торжественно открыта мемориальная доска.

Омск и Казахстан исторически связаны тесными экономическими, культурными и родственными узами. В Омской области проживает одна из крупнейших в России казахских диаспор, а регион является важным приграничным хабом в товарообороте между двумя странами.

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