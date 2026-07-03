Омские хирурги спасли пациенту руку, поврежденную болгаркой

Фото предоставила пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

В омскую ГКБ №1 имени А. Н. Кабанова привезли 66-летнего мужчину с глубоким ранением предплечья. Шлифовальной машиной оказались повреждены магистральные сосуды и сухожилия. Как спасали пациенту руку — рассказали 3 июля в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Пострадавший попал к замглавврачу по хирургии Сергею Мамонтову, который решил немедленно делать операцию. Сначала травматологи обработали рану и остановили кровотечение. Затем подключились сосудистые хирурги — Владимир Говоров и заведующий отделением травматологии Хаял Байрамов. Благодаря слаженным действиям бригады врачей удалось сохранить ткани и избежать ампутации.

«Такие случаи наглядно показывают уровень подготовки наших специалистов и возможности современной хирургии. Успех подобных операций — это всегда результат командной работы. Благодарю наших травматологов, сосудистых хирургов, анестезиологов, операционных медицинских сестер и весь медперсонал, действовали быстро, слаженно и профессионально. Благодаря их мастерству пациент сохранил руку, а значит возможность полноценно жить и работать», — сказал главный врач ГКБ №1 Вячеслав Егоренко.

Мужчину уже выписали, он находится в удовлетворительном состоянии. Впереди у омича — реконструкция сухожилий. Ее проведут микрохирурги кисти, чтобы добиться дальнейшего полноценного восстановления.

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