Омский аэропорт встретил первый рейс Red Sea Airlines из Египта

Встреча 1-го рейса Red Sea Airlines в Омском аэропорту. Фото: пресс-служба Омского аэропорта

Омский аэропорт открыл новое международное направление. В ночь на 5 июля воздушная гавань приняла 1-й рейс нового партнера — египетской авиакомпании Red Sea Airlines. Самолет прибыл из Шарм-эль-Шейха и, высадив прибывших туристов, тут же забрал на отдых новую группу пассажиров. б этом рассказали в пресс-службе омской воздушной гавани.

Рейс выполнялся на воздушном судне Boeing 737-800. По сложившейся в гражданской авиации традиции, открытие нового маршрута сопровождалось торжественной встречей: сотрудники СПАСОП (аварийно-спасательного формирования) аэропорта устроили для прибывающего лайнера эффектную водную арку. После приземления состоялась официальная фотосессия с членами экипажа, а командир воздушного судна лично пригласил омичей посещать курорты Шарм-эль-Шейха.

Обратный вылет в Египет также не заставил себя ждать. По данным авиаузла, борт отправился на Красное море со 100% загрузкой, что свидетельствует о крайне высоком спросе на египетское направление среди жителей региона. Пассажиры, занявшие все кресла в салоне, в эти дни уже наслаждаются отпуском.

Запуск прямых рейсов в Египет значительно расширяет полетную программу Омского аэропорта в летнем сезоне 2026 года. Красное море остается в топе самых популярных направлений для пляжного отдыха у сибиряков благодаря круглогодичному купальному сезону и развитой туристической инфраструктуре.

Появление дополнительного перевозчика на линии Омск — Шарм-эль-Шейх увеличивает конкуренцию на рынке пассажирских перевозок и дает туристам больший выбор дат и тарифов для планирования отпуска. Ожидается, что регулярные рейсы Red Sea Airlines станут стабильным круглогодичным связующим звеном между Сибирью и главными курортами Египта.

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