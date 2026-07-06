Фото носит иллюстративный характер. Автор фото: Валерия Коршунова

В 17:45 сегодня, 6 июля, омский губернатор Виталий Хоценко прояснил ситуацию с атакой беспилотников на регион. Не обошлось без последствий.

Атака БПЛА на Омскую область 6 июля 2026: последствия

«Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий. Прошу сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации. Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщайте по номеру 112», — сделал официальное заявление губернатор Виталий Хоценко.

Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку противника.

Напомним, ранее власти уже сообщали о сбитых БПЛА над регионом. Из-за возникшей угрозы в Омске временно закрыли аэропорт, самолеты перенаправили в другие города.

Население призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

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