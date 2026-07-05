В Омске спустя 10 дней поисков в Иртыше найдено тело 7-летнего мальчика

Для официального подтверждения личности погибшего назначена ДНК-экспертиза Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске завершились масштабные поиски 7-летнего мальчика, который утонул в Иртыше 23 июня. Тело ребенка было обнаружено 3 июля в затоне «Лампочка». Следственное управление СК России по Омской области проводит проверку по факту гибели несовершеннолетнего.

Трагедия произошла на Левобережье Омска. Мальчик находился на берегу реки в компании родителей, тети и ее двоих детей. По предварительным данным, мать и отец ненадолго отлучились в ближайший магазин, а когда вернулись, ребенка на месте уже не было. Очевидцы рассказали, что мальчик нырнул в воду, но так и не выплыл на поверхность.

Сразу после исчезновения ребенка начались масштабные поисковые мероприятия. В операции были задействованы спасатели, водолазы и кинологи с собаками, а также добровольцы. Однако обнаружить мальчика живым не удалось — поиски продолжались на протяжении десяти дней.

3 июля в затоне «Лампочка» было найдено тело ребенка. Как сообщили в региональном Следственном комитете, родители не смогли визуально опознать погибшего. В настоящее время они ожидают результатов ДНК-экспертизы, которая должна официально подтвердить личность ребенка.

Следователи устанавливают все обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Проводится проверка, опрашиваются родственники и очевидцы трагедии. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых экспертиз и выяснения деталей произошедшего.

К сожалению, в текущем купальном сезоне это далеко не первый несчастный случай на воде в Омской области. С наступлением жаркой погоды количество происшествий на водоемах традиционно возрастает. Спасатели и сотрудники МЧС ежедневно напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности: купание разрешено только на официально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и медики.

Особое внимание специалисты призывают уделять контролю за детьми вблизи воды. Даже кратковременная потеря визуального контакта с ребенком на берегу реки или озера может привести к непоправимой трагедии. Взрослым рекомендуется не отвлекаться на посторонние дела и не оставлять несовершеннолетних без присмотра даже на несколько минут.

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