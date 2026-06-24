В Омске недалеко от «G-Drive Арены» утонул 7-летний мальчик

Родители мальчика ненадолго ушли в магазин и оставили ребенка с родственницей Фото: Екатерина КОМЯКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кировского административного округа города Омска организовала проверку по факту трагической гибели 7-летнего ребенка. Инцидент произошел накануне на берегу реки Иртыш в районе «G-Drive Арены» по улице Лукашевича.

По имеющейся информации, мальчик находился на берегу вместе с родителями, родственницей и ее детьми. Как сообщается, трагедия случилась в тот момент, когда родители ребенка отлучились в магазин, а его тетя отвлеклась на своего сына. Играя в воде с другими детьми, 7-летний мальчик утонул.

В рамках проверки надзорное ведомство изучит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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