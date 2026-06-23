Дети тонут из-за халатности родителей: массовые штрафы вводят в Омской области

Сочетание отдыха у воды и алкогольных напитков категорически несовместимо с безопасностью и здравым смыслом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранительные органы Омской области массово привлекают к ответственности по КоАП РФ граждан за нарушение правил безопасности на водных объектах, сообщают омские СМИ. На фоне трагической статистики, унесшей жизни несовершеннолетних, стражи порядка инициировали серию рейдов для защиты местных жителей, студентов и граждан от трагических последствий беспечности.

За текущий сезон на водных объектах региона погибли двенадцать человек, в том числе четверо подростков. Действующее региональное законодательство строго запрещает нахождение несовершеннолетних до шестнадцати лет у воды без присмотра взрослых, а также купание малышей до семи лет без специальных спасательных средств. За игнорирование этих норм предусмотрены крупные денежные штрафы. В органы муниципальной власти уже направлено сорок шесть материалов для наказания нерадивых родителей, а еще двадцать три протокола составлены за ненадлежащее исполнение семейных обязанностей.

В ходе профилактических рейдов полицейские привлекли к административной ответственности восемьдесят восемь отдыхающих. Тридцать восемь граждан попались за распитие спиртного и появление в нетрезвом виде в общественных местах. За подобные правонарушения, а также за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, виновным грозит не только штраф, но и административное задержание на срок до двенадцати суток.

Родителям необходимо усилить контроль за времяпрепровождением несовершеннолетних и полностью исключить их нахождение у водоемов без сопровождения старших.

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