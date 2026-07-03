На трассе Тюмень — Омск грузовик спровоцировал цепную аварию с возгоранием

Место ДТП. Фото: УМВД России по Омской области

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром на 502-м километре федеральной автодороги Тюмень–Омск. В результате цепной аварии с участием нескольких автомобилей и последующего возгорания две несовершеннолетние девушки получили травмы и были доставлены в больницу. Подробности рассказали в УМВД России по Омской области.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть отдела МВД России по Тюкалинскому району в 04:50. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

Как установили прибывшие сотрудники полиции, водитель грузового автомобиля «Вольво», мужчина 1995 года рождения, двигался по трассе со стороны Омска в направлении Тюмени. По предварительным данным, он не заметил стоящие на дороге транспортные средства и допустил наезд на легковой автомобиль «ГАЗ». От удара «ГАЗ» сдвинулся и врезался в стоящий впереди «Фольксваген», который, в свою очередь, столкнулся с прицепом грузового автомобиля.

После серии столкновений произошло возгорание транспортных средств. В результате ДТП травмы получили две пассажирки автомобиля «Фольксваген» — девушки 2007 и 2009 годов рождения. Обе пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи и обследования.

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины аварии. Следователям предстоит выяснить, почему водитель грузовика не смог вовремя заметить стоящие на дороге автомобили, а также установить причины нахождения транспортных средств на проезжей части.

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