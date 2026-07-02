За сутки четыре человека пострадали в ДТП в Омской области

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Омской области за сутки 1 июля случились на дорогах четыре аварии с пострадавшими. Травмы в них получили также четыре человека, уточнила региональная ГАИ.

В ходе надзора инспекторы возбудили 626 административных дел за нарушения ПДД. В том числе случаев управления авто в нетрезвом виде и отказа от прохождения медосвидетельствования было 12. Нарушений ПДД пешеходами было 65. За нарушение правил перевозки детей протоколов было выписано 20. Случаев проезда на красный сигнал светофора зафиксировали пять. А нарушений правил проезда пешеходных переходов было 20.

Добавим, 2 июля федеральной Госавтоинспекции исполняется 90 лет, редакция КП-Омск поздравляет ведомство со славным юбилеем.

Ранее мы сообщали, как в регионе прошло профилактическое мероприятие ГАИ «Трасса».

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