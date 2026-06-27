В Омске на одной из АЗС временно ограничили продажу топлива до 10 литров

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Вчера, 26 июня, на сети одной из омских АЗС снизили лимит отпускаемого топлива с 40 до 10 литров. Ограничения ввели на автозаправках «Юнигаз».

В тот же вечер ситуацию прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко. Министр пообещал, что в скором времени лимиты на заправке вернутся к прежним объемам — 40 литров бензина в одну машину и 80 литров дизельного топлива.

Информацию позже подтвердили в пресс-службе «Юнигаза» сообщив, что ранее установленный лимит отпуска топлива установлен. О причинах временных ограничений не сообщается.

Вчера проблемы также были у сети заправок «Топлайн», там отпуск бензина физлицам временно приостановили совсем.

Напомним, ограничения на отпуск автомобильного топлива были введены в регионе 22 июня. Продажа бензина в канистры при этом запрещена.

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