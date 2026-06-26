В Омске полуторагодовалый мальчик выпал из окна и попал в реанимацию

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне, 25 июня, на улице 22 Апреля в Омске из окна выпал полуторагодовалый мальчик. О происшествии сообщили в региональном управлении СК и облпрокуратуре.

По предварительным данным, у инциденту привела оставление ребенка без присмотра взрослых. Малыш забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и полетел вниз. Окно было раскрытым. С тяжелыми травмами мальчика госпитализировали, сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Следком организовал доследственную проверку, ее ход контролирует прокуратура Советского округа Омска. Специалисты оценят в том числе соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности. Позже будет вынесено процессуальное решение.

Сотрудники ведомств призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях, не ставить мебель рядом с подоконниками.

Ранее мы писали, что в Шербакульском районе четырехлетняя малышка выпала из окна.

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