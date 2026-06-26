На омской АЗС ввели запрет на отпуск топлива физлицам и сразу же его отменили

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 26 июня, на омской сети АЗС «Топлайн» ввели запрет на отпуск топлива для автомобилей физических лиц. Его отпускали только организациям. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщили СМИ. Ситуацию прокомментировали в самой компании. По данным представителей сети «Топлайн», в настоящий момент все ограничения уже сняты.

Как завили в компании, ограничения носили временный характер и были связаны со сбоем в работе нефтебазы.

«В настоящее время работа всей сети АЗС полностью возобновлена. Бензовозы развозят топливо по маршрутам, обеспечивая пополнение запасов на автозаправочных станциях», заявили в организации.

При этом в сети действуют лимиты, установленные в регионе 22 июня. Залить толливо можно только непосредственно в бак автомобиля и в следующих количествах:

- все виды бензина – не более 40 литров на один автомобиль; - дизельное топливо – не более 80 литров на один автомобиль на городских АЗС и не более 200 литров на трассовых АЗС; - газ – в обычном режиме, без ограничений.

Кроме того, заявление о ситуации с бензином сделал сегодня глава региона Виталий Хоценко. Со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Александра Новака он заявил, что в настоящий момент в России сформирован достаточный запас топлива. Идет перестройка логистических цепочек с учетом потребностей регионов нашей страны.

Ранее КП-Омск сообщала, что на трассе Омск-Тара погиб мотоциклист при столкновении с фурой

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru