Ситуация с бензином в Омской области находится на контроле властей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В российских регионах в последние дни наблюдаются сложности с заправкой на АЗС. Местные власти вводят ограничения на отпуск топлива. Ситуация с бензином в Омске и Омской области по состоянию на 22 июня тоже потребовала соответствующих распоряжений. О них сегодня сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Ситуация с бензином в Омске и Омской области на 22 июня 2026

Виталий Хоценко вечером в понедельник 22 июня обратился к землякам и рассказал, что в Омской области пришлось принимать меры по ситуации с бензином. Все дело в том, что в сети много противоречивой информации.

«Дорогие омичи! Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции принято ряд важных решений: На АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля», - рассказал Хоценко.

Кроме того, введены ограничения по литражу. Теперь на одну машину отпускают только до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива.

На трассовых АЗС по бензину такие же ограничения - до 40 литров в одни руки, а по дизельному топливу здесь лимит побольше - до 200 литров.

Для сжиженных углеводородных газов ограничений нет.

«Прошу доверять только проверенным и официальным источникам», - добавил Хоценко.

Есть ли топливо на заправках Омской области, цена

Несмотря на ограничения, в Омской области бензин и топливо на заправках есть. Принятые меры носят временный характер, для стабилизации ситуации.

Но, нельзя не признать, что бензин дорожает. Так, литр АИ-92 повысился до 60,88 рублей, АИ-95 на некоторых заправках можно купить за 65,65 рублей. Дизельное топливо в Омске отпускают по 78,67 рублей за литр. Где-то есть позиции, которые дороже 80 рублей.

Власти держат ситуацию на контроле и своевременно информируют обо всех изменениях. Людей просят ориентироваться только на проверенные и официальные источники и не вестись на провокации.