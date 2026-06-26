На трассе Омск-Тара погиб мотоциклист при столкновении с фурой

26 июня в региональном УМВД сообщили о трагическом случае на автодороге Омск-Тара. Авария в Саргатском районе унесла жизнь 56-летнего мужчины.
Машины столкнулись на 117-м км трассы. По предварительным данным, мотоцикл «Ямаха» врезался в попутный большегруз «Интернационал» под управлением мужчины 1970 года рождения. От полученных травм 40-летний мотоциклист скончался на месте происшествия.
Организована проверка для установления причин и обстоятельств ДТП.
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