Омский аэропорт заложил почти 6 миллионов рублей на защиту от дронов

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Воздушная гавань Омска усиливает меры безопасности в связи с угрозой несанкционированного использования беспилотников. Согласно документам, опубликованным на официальном портале Госзакупок, на выявление и подавление беспилотных воздушных судов будет направлено более 5,9 миллиона рублей.

В ближайшее время аэропорт намерен разместить извещение о закупке разработки проектно-сметной документации для создания стационарной системы обнаружения дронов. Речь идет о комплексе радиотехнической разведки «Аура». На разработку документации выделено 390 тысяч рублей, а завершить работы подрядчик должен уже в июле текущего года.

Следующий этап — непосредственно организация функционирования самой системы «Аура». Тендер на эти работы планируется объявить в июле, а на реализацию заложено более 3,1 миллиона рублей. Окончание монтажа и наладки запланировано на октябрь. Параллельно с этим аэропорт направит свыше 2,4 миллиона рублей на приобретение стационарного оборудования для физического подавления сигналов беспилотников.

Все перечисленные закупки будут проводиться у единственного поставщика. Такой формат обычно применяется при наличии единственного исполнителя, способного предоставить требуемые технические решения.

Усиление антидроновой защиты становится трендом для аэропортов, и Омск следует этой практике, чтобы обеспечить непрерывность полетов и безопасность пассажиров. Напомним, 10 июня в Омске впервые была объявлена ракетная и беспилотная опасность, аэропорт при этом работал в штатном режиме.

Ранее КП-Омск сообщала, что омичей предупредили о грядущем буйстве стихии

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