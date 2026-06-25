Омичей предупреждают о возможном буйстве стихии в самое ближайшее время

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Штормовое предупреждение выпустило омское подразделение МЧС, ссылаясь на прогноз омских синоптиков. По информации от спасателей, сегодня, 25 июня, в конце дня на территории Омской области ожидается сильный ливень и крупный град.

«Согласно штормовому предупреждению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца дня 25 июня 2026 года, местами по Омской области ожидаются опасные явления: очень сильный дождь, очень сильный ветер — порывами 25 м/с и более, крупный град, грозы», — говорится в экстренном сообщении омских спасателей.

Омичей настоятельно призывают соблюдать осторожность. В частности, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, во время грозы отключать электроприборы, а при начале града — спрятаться в ближайших от места нахождения помещениях. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций, омичам немедленно следует позвонить по телефону 101.

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