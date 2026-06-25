Омичи оказались самыми недоверчивыми к роботам-доставщиком среди жителей России

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Лишь 20% омичей хотели бы, чтобы заказы привозил робот-доставщик. Цифра готовности к «курьерной роботизации» в стране, была выявлена порталом SuperJob в ходе опроса, в котором приняли участие 10000 экономически активных жителей российских мегаполисов.

Омичи оказались наиболее осторожными среди жителей российских мегаполисов к услугам роверов — роботов-доставщиков различных товаров из магазинов и точек общепита. В качестве причин своего нежелания получать товары от роверов жители Омска назвали: отсутствие возможности у робота доставить заказ «до двери», утрату человеческого общения и сокращение количества рабочих мест для «живых» людей. Готовность получать продукты и еду с помощью неодушевленного курьера, выразили всего 20% омичей.

При этом, самый высокий уровень интереса к услугам роботов-курьеров зафиксирован в Перми —автоматизированную доставку готовы принимать 36% жителей этого города. В Казани с ровером готовы общаться 33% опрошенных. В Уфе — 32%. В Самаре и Краснодаре по 30% опрошенных лояльны к роботизированной доставке. В Челябинске — 29% респондентов. В Волгограде и Воронеже — по 28% сторонников. В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону за доставку роверами 27% экономически активных жителей, в Красноярске — 26%, в Новосибирске — 25% и в Москве — 24%.

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