Протравленные ядовитым газом узбекские нектарины отправились на омские прилавки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

О допуске к реализации на территории Омской области протравленных ядовитым газом четырех тонн нектаринов из Республики Узбекистан, заявили в Управлением Россельхознадзора по Омской области. В узбекских плодах был обнаружен вредитель, которого пришлось уничтожать методом фумигации.

Карантинный объект — восточная плодожорка — обнаружен при досмотре двух партий свежих нектаринов, поступивших из Республики Узбекистан 15 и 18 июня 2026 года. Общий вес зараженных фруктов составил более 4 тонн.

«В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», и в целях предотвращения распространения опасного объекта на территории Омской области, было принято решение об обеззараживании груза. После проведенной фумигации повторное лабораторное исследование подтвердило отсутствие карантинных объектов, продукция допущена к реализации», — говорится в сообщении ведомства.

Метод фумигации — это способ уничтожения вредителей с помощью отравляющих газов или паров. Благодаря газообразному состоянию, ядовитые для вредителей химикаты полностью обволакивают фрукты и овощи, гарантируя тем самым полное уничтожение паразитов на любой стадии их развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В омских магазинах нашли поддельную сметану и сливочное масло с консервантом

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru