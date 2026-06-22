В омских магазинах нашли поддельную сметану и сливочное масло с консервантом

Не все то масло, что называется сливочным Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило о результатах июньских проверок молочной продукции. Как заявили в ведомстве, в омских магазинах нашли подделки в сметану и сливочное масло добавлялись растительные жиры и консервант.

Специалисты отобрали пять проб, и все они, за исключением одной, не соответствовали требованиям технических регламентов на сметану и сливочное масло в продукции, помимо молочных жиров, присутствовали растительные масла. Кроме того, в сливочном масле был обнаружен консервант сорбиновая кислота.

Признаки фальсификации заявленного на этикетке молочного продукта были обнаружены в следующих образцах:

− Масло сливочное традиционное (жирностью 82,5%) производства ООО «Агро-Трейд» (Ленинградская область) и ООО «Чизмол» (Московская область);

− Масло сливочное Крестьянское (жирностью72,5%) производства ООО «Молокогрупп» (Ставропольский край);

Сметана (жирностью 25%) производства ООО «Чизмол» (Московская область).

Все выявленные фальсификаты были обнаружены в магазинах сети «Светофор».

Также в ведомстве отметили, что замена молочного жира растительными маслами, особенно гидрогенизированными, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирение, а наличие консерванта может вызвать аллергию.

Фальсифицированная продукция была изъята из оборота. Материалы проверки специалисты Россельхознадзора направили коллегам из других регионов для принятия мер к недобросовестным производителям.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске в подъезде жилого дома рухнул потолок

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