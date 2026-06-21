Омское управление СКР возбудило уголовное дело по факту обрушения потолочного перекрытия в подъезде дома на улице Звездова. Ведомство сообщило об инциденте 21 июня.
Дом не признан аварийным, однако в социальных сетях жители пожаловались на произошедшее и бездействие администрации. На место ЧП выехал следователь, обстоятельства устанавливаются.
В ходе разбирательств специалисты уточнят причины случившегося, определят ответственных лиц и оценят их действия. О наличии пострадавших в следкоме не сообщили. «Комсомольская правда — Омск» запросила в СК подробности ЧП.
Дополнено в 16:45:
14 омичей эвакуировали после обрушения потолка в доме, никто не пострадал. К разбирательствам подключилась прокуратура.
Ранее мы писали, что в Октябрьском и Ленинском округах Омска могут обрушиться два дома, введен спецрежим.
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