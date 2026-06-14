Пожар в омском онкодиспансере начался из-за режима работы электрооборудования

Фото: ГУ МЧС по Омской области

В прокуратуре Омской области назвали предварительную причину сегодняшнего утреннего пожара в омском онкологическом диспансере, откуда были спасены пять человек. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за аварийного режима работы электрооборудования. При таком режиме рабочие параметры выходят за предельно допустимые значения.

Выяснение всех обстоятельств взяла на контроль прокуратура Центрального округа Омска. Огонь вспыхнул в абдоминальном отделении на седьмом этаже медучреждения, расположенного по улице Завертяева. Благодаря оперативным действиям сотрудников регионального управления МЧС пожар удалось быстро локализовать. В результате инцидента никто из пациентов и персонала не пострадал — всех больных своевременно эвакуировали в безопасную зону.

Специалисты уже назвали предварительную версию случившегося: наиболее вероятной причиной считается аварийный режим работы электрооборудования. Окончательные выводы будут сделаны после проведения пожарно-технической экспертизы, которая должна точно установить источник возгорания.

Тем временем прокуратура уже организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности диспансера. По итогам этой проверки, если будут обнаружены нарушения, последуют соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее КП-Омск сообщала, что под Омском школьников везли в автобусе без ремней и документов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru