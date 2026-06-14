В Омске ночью горел онкологический диспансер, из здания спасли пятерых

Фото: ГУ МЧС по Омской области

Сегодня ночью, 14 июня, в Центральном округе Омска загорелся Онкологический диспансер. Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, сигнал о возгорании поступил в региональное управление рано утром, примерно в 4 часа.

На вызов оперативно отправились пожарные расчеты из частей № 1, 2, 7, 24 и 35, а также сотрудники полиции, бригады скорой помощи и специалисты электросетей. Прибывшие первыми спасатели обнаружили открытое пламя на седьмом этаже. В 4:40 огонь удалось локализовать, а к 5:18 полностью ликвидировать.

Всего в тушении участвовали 38 человек и 11 единиц техники. Из задымленного здания были выведены пять человек. Позже пресс-служба ведомства опубликовала кадры с места происшествия: на них видны выбитые окна и густой слой копоти на стенах и мебели. Судя по обстановке, пожар вспыхнул не в палате, а предположительно в ординаторской либо процедурном кабинете. Причины возгорания и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, по предварительным данным, к возгоранию привел аварийный режим работы электрооборудования. По факту ЧП организована проверка.

Ранее КП-Омск рассказывала, что в Омской области возникла катастрофическая ситуация с водой

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