По четыре ведра в сутки: в Омской области возникла катастрофическая ситуация с водой

В Исилькульском и Любинском районах нет никакой воды уже несколько дней. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выходные дни, случившиеся в честь национально праздника День России, стали омрачены для жителей двух районов Омской области отсутствием какой-либо воды. Жители Исилькульского и Любинского районов пишут отчаянные обращения под поздравительным постом губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Под праздничным постом губернатора Омской области Виталия Хоценко, который поздравляет омичей с Днем России на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», появились тревожные сообщения от жителей Исилькульского и Любинского районов.

«Лучше решите вопрос с водой в Исилькуском районе, какой может быть праздник, когда у людей уже 7 дней нет никакой воды», — написала под постом губернатора пользователь по имени Ирина Нейман.

«Это точно. Издевательство какое-то. Уже почти 2 недели нету воды, по графику дают выборочно. Я так понимаю, подвоз делают — и кто успел тот успел, кто опоздал — того проблемы. Я, конечно, все понимаю, а нам как быть в такой ситуации, и еще не известно сколько это все продлится. Давали бы хотя бы на пару часов в день воду, чтобы люди могли набрать куда-то. У людей разные ситуации: ну не могут они подойти таскать эту воды ведрами, когда привоз, и как быть? очень много вопросов, но ответов на них нет», — поддержала землячку пользователь с ником Diana.

В Исилькульком районе вода окончательно пропала еще 7 дней назад. Фото: скриншот сообщения с официальной страницы губернатора Хоценко в соцсети «ВКонтакте»

Как оказалось, Исилькульский район не единственный, который испытывает проблемы с питьевой водой. В комментариях появилось обращение еще одной жительницы из другого района, но с такой же проблемой.

«Здравствуйте. Любинский район, деревни Матюшино, Казанка и Квасовка, да и многие деревни нашего района. С 8 июня сидим без воды, и это в такую жару! Раз в день администрация района, совместно с администрацией поселения привозят воду из расчета по 4 ведра на двор, но этого надолго не хватает. Согласно информации, на водоводе в начале июня были аварии, их устранили к 10 числу, но резервуары до сих пор пусты, не пришло не капли воды», — написала женщина по имени Ульяна Соина.

Огромные проблемы с водой испытывают жители нескольких деревень Любинского района. Фото: скриншот сообщения с официальной страницы губернатора Хоценко в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что 10 июня КП-Омск сообщала о двух очень серьезных авариях на региональных магистральных трубопроводах, нарушившей водоснабжение Омского, Марьяновского, Москаленского и Исилькульского районов. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко, комментируя инцидент, обвинил в проблеме грозу и 30-летнее отсутствие ремонта магистрального водопровода. При этом чиновник сообщал, что опустошенные резервуары в Исилькульском районе будут наполнены водой до утра 11 июня.

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