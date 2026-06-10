В Омской области произошли две крупные аварии, лишившие тысячи жителей питьевой воды

Гроза и требующие срочного ремонта водопроводные трубы ограничили доступ к питьевой воде жителям четырех районов Омской области. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

О двух очень серьезных авариях на региональных магистральных трубопроводах рассказал в своем официальном канале министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко. В результате происшествия, ограничение подачи воды затронуло жителей несколько районов Омской области.

«7 июня произошло повреждение на магистральном водопроводе от села Троицкое до села Орловка. Временное ограничение подачи воды затронуло несколько районов. В настоящий момент ремонт завершен, подача воды возобновлена в Марьяновском и Москаленском районах. Непростая ситуация также складывается в Исилькульском районе. Накануне из-за перепадов напряжения, вызванных грозой, были остановлены две насосные станции. По этой причине не удалось наполнить резервуары с чистой водой. Отмечу, что магистральный водопровод капитально не ремонтировался более 30 лет», — сообщает министр Шнипко в своем канале мессенджера МАХ.

Чиновник отметил, что в Исилькульском районе работы продолжаются. По его заверению, 50% объема опустошенных резервуаров будут наполнены водой до завтрашнего утра. Также министр сообщил, что из-за техногенной катастрофы, в городе Исилькуль и районных поселениях, проводится подвоз воды. Сейчас работают 10 специализированных водовозов для подвоза питьевой воды из Омска и соседних муниципальных районов.

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