Теперь и в Называевске: в Омской области горит мусорная свалка в еще одном районе

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП
В социальных сетях жительница Называевска на пожаловались на горящую в городе свалку. Проблему подтвердили в местной администрации, сообщив, что открытое горение ликвидировано, но огонь ушел в глубь мусорной площадки.
Под одним из постов в омских социальных сетях про горящую свалку в городе Калачинск, жительница города Называевска сообщила о подобной проблеме:
«В Называевске тоже горит свалка... Нечем дышать…», — написала местная жительница Наталья Пащенко в паблике «7 дней. Новости Омска» в социальной сети «Одноклассники».
Проблему, о которой не говорят так много, как про тлеющую и воняющую свалку в Калачинске, подтвердила местная администрация:
«Добрый день Наталья, меры принимаются, открытое горение ликвидировано. Также ликвидирована угроза перехода огня на смежные территории. Свалка проливается водой. Тушение осложняется тем, что горение ушло в глубину», — ответили Наталье от лица официального сообщества администрации Называевского муниципального района Омской области.
В ведомстве сообщили, что на тушении называевской городской свалки работают 10 единиц техники и 22 человека. Также называевские чиновники принесли горожанам извинения за неудобства. Напомним, ранее КП-Омск сообщала, что с 7 июня под Калачинском снова загорелся мусорный полигон. Из-за этого администрация района даже попросила местных жителей ограничить пребывание на открытом воздухе.
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