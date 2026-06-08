В Омской области снова горит скандально известная большая свалка

Фото: Кирилл Янчицкий.

С 7 июня под Калачинском снова загорелся мусорный полигон. Изначально в соцсетях об этом сообщил местный депутат Виталий Поддубиков, а далее подтвердила единая дежурно диспетчерской служба Калачинского района.

Из-за этого администрация района даже попросила местных жителей ограничить пребывание на открытом воздухе.

«По необходимости ограничьте пребывание на открытом воздухе. Воспользуйтесь марлевой повязкой или влажной тканью, защищая органы дыхания. Следует закрыть окна и форточки, использовать кондиционер. При ухудшении самочувствия обратитесь в медицинское учреждение», — объявили власти также в соцсетях.

Ранее, в начале мая, пожар на полигоне уже возникал, и КП-Омск об этом сообщала.

Тогда пожар не могли погасить несколько дней. А глава администрации района Фридрих Мецлер объяснял, что основная проблема тушения в характере горения мусора. Он горит сложнее, чем жилые здания или лес.

Ранее КП-Омск также писала о трех лесных пожарах в регионе за выходные.

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