Под Омском школьников везли в автобусе без ремней и документов

Фото: УМВД по Омской области

В Омской области сотрудники Госавтоинспекции пресекли опасную перевозку группы детей в автобусе, который не соответствовал техническим требованиям безопасности. Инцидент произошел в поселке Чкаловском, где экипаж ДПС остановил для проверки рейсовый ПАЗ под управлением 68-летнего водителя.

Как выяснилось в ходе осмотра транспортного средства, автобус следовал по маршруту из Азовского района в Омск. В салоне находились 23 несовершеннолетних пассажира, которые ехали в областной центр на экскурсию. При этом организаторы мероприятия проигнорировали ключевые требования законодательства: рейс осуществлялся без необходимых сопроводительных документов, а сам автобус, принадлежащий юридическому лицу, не был оборудован ремнями безопасности. Наличие таких креплений является обязательным условием при перевозке организованных групп детей.

В отношении водителя составлен был составлен протокол по статье «Нарушение правил перевозки организованных групп детей» КоАП РФ. Нарушителю назначен штраф в размере 3000 рублей. В настоящий момент полиция также решает вопрос о привлечении к ответственности юридического лица, сотрудники которого допустили выпуск неисправного автобуса на линию для перевозки школьников.

В региональной Госавтоинспекции напоминают, что штрафные санкции за подобные нарушения правил организованной перевозки групп детей являются существенными. Для водителя штраф составляет 3000 рублей, для должностного лица, ответственного за выпуск транспорта, — 25 тысяч рублей, а для юридического лица — 100 тысяч рублей.

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