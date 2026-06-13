Пожар в омской девятиэтажке заставил жителей выскочить на улицу в три часа ночи

Последствия пожара для квартиры оказались ужасными — выгорело все имущество. Фото: официальный канал МЧС России по Омской области

Очень неспокойную ночь провели 26 жителей девятиэтажного дома в Октябрьском округе города Омска. Пожар, распространившийся на два этажа, заставил омичей бежать вниз по лестницам в 3 часа утра.

О значительном пожаре, произошедшем минувшей ночью в девятиэтажное доме Октябрьского округа, сообщили омские спасатели. По информации ведомства, огнем были охвачены балконы на шестом и седьмом этажах. Не дожидаясь пожарных, самостоятельно покинули свои квартиры 26 жителей подъезда, где произошло огненное несчастье. Хозяина квартиры, где случилось возгорание, пришлось спасать специалистам газодымозащитной службы. Пламя успокоилось лишь час спустя после начала пожара, который тушили 24 мчс-ника с помощью 8 единиц специализированной техники. В данный момент дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

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