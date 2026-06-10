После сегодняшней ракетной опасности, омичам советуют особое приложение на телефон

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как ранее сообщала редакция КП-Омск, сегодня, 10 июня, впервые со дня начала СВО региональными властями была объявлена ракетная и беспилотная опасность над городом Омском. На фоне этого тревожного сообщения, омичам тут же предложили установить на свой телефон специальную программу, которая поможет сообщить о беспилотнике местным спецслужбам.

«Жители Омской области могут скачать приложение «РАДАР», которое поможет сообщить о беспилотнике. Кстати, уже 7 тысяч омичей установили это приложение от Минобороны РФ. Оно помогает оперативно сообщить о БПЛА, взрывах, ракетах и подозрительных объектах — даже без интернета: достаточно авторизоваться по телефону. Скачать приложение на телефон можно с адреса в интернете: onf.ru/radar», — говорится в сообщении организации «Народный фронт Омской области» в мессенджере МАХ.

Общественная организация уверяет, что сообщения от омичей про ракеты и беспилотники сразу будут отправлены в местные спецслужбы. Также «Народный фронт Омской области» сообщил, что в России это приложение скачали более двух миллионов раз, и им постоянно пользуются жители приграничных регионов — тех, кто чаще всего сталкивается с атаками вражеских БПЛА.

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