Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 13:57

После сегодняшней ракетной опасности, омичам советуют особое приложение на телефон

Программа «Радар» от Минобороны РФ, которую можно скачать в интернете, не спасет от вражеского беспилотника, но сразу отправит сообщение омичей о воздушной тревоге в спецслужбы
Вадим Андреев

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как ранее сообщала редакция КП-Омск, сегодня, 10 июня, впервые со дня начала СВО региональными властями была объявлена ракетная и беспилотная опасность над городом Омском. На фоне этого тревожного сообщения, омичам тут же предложили установить на свой телефон специальную программу, которая поможет сообщить о беспилотнике местным спецслужбам.

«Жители Омской области могут скачать приложение «РАДАР», которое поможет сообщить о беспилотнике. Кстати, уже 7 тысяч омичей установили это приложение от Минобороны РФ. Оно помогает оперативно сообщить о БПЛА, взрывах, ракетах и подозрительных объектах — даже без интернета: достаточно авторизоваться по телефону. Скачать приложение на телефон можно с адреса в интернете: onf.ru/radar», — говорится в сообщении организации «Народный фронт Омской области» в мессенджере МАХ.

Общественная организация уверяет, что сообщения от омичей про ракеты и беспилотники сразу будут отправлены в местные спецслужбы. Также «Народный фронт Омской области» сообщил, что в России это приложение скачали более двух миллионов раз, и им постоянно пользуются жители приграничных регионов — тех, кто чаще всего сталкивается с атаками вражеских БПЛА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области произошли две крупные аварии, лишившие тысячи жителей питьевой воды

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru